"Євросолідарність" вимагає скликати позачергову Раду через ситуацію з COVID-19

Партія "Європейська солідарність" вимагає негайно скликати позачергову сесію Верховної Ради через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС" у Фейсбуці з посиланням на заяву народного депутата Ростислава Павленка.

«Європейська солідарність» вимагає негайного скликання позачергової сесії Верховної Ради через катастрофічну ситуацію з ростом рівня захворюваності на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Павленко зазначив, що керівництво України "продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи", а економіка країни руйнується через "бездумний управлінський хаос".

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Політик також наголосив на неприпустимості використання коштів спецфонду боротьби з коронавірусом на піар.

"У цій ситуації парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву", - заявив Павленко.

Як зазначив політик, "Європейська Солідарність" наголошує, що в розпал пандемії головними напрямками роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу.

Як повідомлялося, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу 1 732.