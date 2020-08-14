Єврокомісія уклала першу угоду про купівлю вакцини від коронавірусу

Єврокомісія уклала першу угоду про придбання потенційної вакцини від коронавірусу зі шведсько-британською компанією AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Єврокомісія досягла попередньої угоди про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини виробництва AstraZeneca з можливістю придбання ще 100 млн доз у разі ефективності медичного засобу.

Угоду було погоджено ще в червні Європейським альянсом інклюзивних вакцин (IVA) - групою, утвореною Францією, Німеччиною, Італією та Нідерландами.

Умови її Єврокомісія не оприлюднила.

"Ця нова угода дасть можливість усім країнам-членам ЄС отримати доступ до вакцини у справедливий спосіб без отримання прибутку під час пандемії", - йдеться у повідомленні компанії AstraZeneca.

За даними Worldometer, у світі виявлено 21 128 055 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 758 316 летальних, одужали 13 972 944 людини.