Єврокомісія уклала першу угоду про купівлю вакцини від коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Єврокомісія досягла попередньої угоди про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини виробництва AstraZeneca з можливістю придбання ще 100 млн доз у разі ефективності медичного засобу.
Угоду було погоджено ще в червні Європейським альянсом інклюзивних вакцин (IVA) - групою, утвореною Францією, Німеччиною, Італією та Нідерландами.
Умови її Єврокомісія не оприлюднила.
"Ця нова угода дасть можливість усім країнам-членам ЄС отримати доступ до вакцини у справедливий спосіб без отримання прибутку під час пандемії", - йдеться у повідомленні компанії AstraZeneca.
За даними Worldometer, у світі виявлено 21 128 055 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 758 316 летальних, одужали 13 972 944 людини.