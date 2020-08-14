Україна зацікавлена у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу наголосив на зацікавленості української сторони у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка проходить випробування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що сторони обговорили заходи, яких вживають уряди двох країн для боротьби з пандемією COVID-19. Зеленський поінформував співрозмовника, що в Україні за добу зафіксовано черговий антирекорд захворюваності на коронавірусну хворобу і наголосив на зацікавленості української сторони у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка наразі проходить випробування в Ізраїлі, для своїх громадян.

«Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732.