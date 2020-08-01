Кулеба запросив главу МЗС Білорусі на зустріч міністрів Люблінського трикутника

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Володимира Макея на зустріч міністрів Люблінського трикутника.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

За інформацією пресслужби, глава зовнішньополітичного відомства України поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн «Люблінський трикутник» та запросив до Києва як почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

Під час телефонної розмови, яка відбулася у п'ятницю, 31 липня, міністри обговорили ситуацію навколо затримання білоруськими правоохоронцями кількох десятків російських бойовиків. Глава МЗС України подякував за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих осіб і запевнив щодо його ретельного опрацювання компетентними органами України.

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Також міністри обговорили взаємодію двох країн в енергетичній сфері. Україна і Білорусь зацікавлені у використанні нафтопроводу Одеса-Броди для диверсифікації постачання нафти.

Очільники МЗС домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. Очікується, що у ході переговорів сторони приділять увагу питанням підготовки до офіційного візиту до Республіки Білорусь Президента України та проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі, (8-9 жовтня 2020 року у м.Гродно).

Як повідомляв Укрінформ, Україна, Польща та Литва 27 липня оголосили про створення нового формату взаємодії — “Люблінського трикутника”. Перше засідання новоствореного формату відбулося у Польщі, а друге буде в Україні.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили про затримання в ніч на 29 липня під Мінськом 33 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Через це президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни.

Приватну армію Вагнера пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як "кухар Путіна". Бійці Вагнера брали участь у війні на Донбасі та в Сирії.

У МЗС України зазначили, що виявлення і затримання найманців російської приватної компанії Вагнера під Мінськом підтверджує, що їх використовують у різних країнах світу, і вони становлять загрозу.

В Офісі Президента повідомили, що Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків приватної військової компанії Вагнера, затриманих у Білорусі, та звернеться до білоруської сторони із відповідним клопотанням з дотриманням усіх процедур.