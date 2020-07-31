Уряд США підтримує збільшення військової допомоги Україні – Помпео

Адміністрація Дональда Трампа позитивно ставиться до рішення обох палат Конгресу США збільшити постачання Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у комітеті Сенату з питань міжнародних відносин, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Адміністрація справді підтримує збільшення такої допомоги", - зазначив держсекретар у відповідь на запитання сенатора Роба Портмана про позицію уряду щодо збільшення видатків для забезпечення України летальною зброєю.

Водночас глава Держдепартаменту зазначив, що чинна адміністрація зазнає несправедливої критики щодо недостатнього тиску на Росію.

"Ми випустили Кримську декларацію, забезпечили Україну летальною зброєю, запровадили санкцій проти понад 360 російських суб'єктів", - підкреслив Помпео.

Він також наголосив, що Росія грає дестабілізуючу роль не тільки в Україні, а й у Сирії, де підтримує режим Асада. Крім того, РФ будує проєкти газопроводів у Європі, аби посилити її енергетичну залежність.

"Росія – це авторитарна дестабілізуюча сила, яка діє в Україні, Лівії, Сирії та всередині західних демократій. Наша адміністрація докладає зусиль, аби захистити наші інтереси та наших друзів", - підсумував державний секретар США.