Помпео: США зроблять усе можливе, щоб Nord Stream 2 не загрожував Європі
Про це він заявив під час слухань у комітеті з питань міжнародних відносин верхньої палати Конгресу США, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Ми хочемо, щоб Європа мала безпечні, стабільні й диверсифіковані можливості в енергетичній сфері", - наголосив Помпео.
Він указав, що Державний департамент разом з міністерством енергетики США докладають цілеспрямованих зусиль, аби забезпечити Європі можливістю мати справді надійні джерела енергопостачання, які не можна буде перекрити за бажанням Росії.
"Ми вважаємо, що Nord Stream 2 у цьому плані є небезпечним. Ми зробимо все можливе, щоб цей газопровід не загрожував Європі", - зазначив державний секретар США.
Як повідомлялося, обидві палати Конгресу США ухвалили проєкт оборонного бюджету країни на 2021 рік, який передбачає санкції проти компаній, залучених до будівництва російських газопроводів Nord Stream 2 та "Турецький потік". Документ передали на підпис президентові США.
Фото: Офіс Президента