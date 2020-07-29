Вибори в умовах COVID-19: Зеленський доручив продумати процедури та фінансування

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне продумати механізми, процедури та фінансування для забезпечення безпечного волевиявлення українців на місцевих виборах 25 жовтня, якщо їх доведеться проводити в умовах коронавірусу.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради з представниками уряду та правоохоронних органів, повідомляє пресслужба глави держави.

«Вочевидь майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів», – зазначив Зеленський.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на забезпечення достатньої кількості тих, хто стежитиме за порядком під час проведення голосування, особливо після ухвалення законопроєктів, які вимагатимуть більшої кількості правоохоронців на виборах.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.