Разумков назвав три головні позиції, без яких неможливі будь-які вибори

Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення та безпеки є головними позиціями, за яких можливе проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 29 липня під час поїздки на Донеччину, повідомляє пресслужба парламенту.

«Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення та безпеки – це три головні позиції, без яких неможливе проведення будь-яких виборів. Вважаю, що якщо є хоча б найменша можливість проведення виборів – їх треба проводити, однак це не можна робити задля політичного піару. Якщо життя та здоров’я людей таким чином наражатимуться на небезпеку – вибори того не варті», – підкреслив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 липня під час звітної пресконференції Разумков поінформував, що законопроєктів стосовно проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Криму і Донбасу наразі немає на розгляді Верховної Ради України.

15 липня Рада ухвалила постанову №3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.

Зокрема, згідно з документом, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Також чергові вибори не проводяться до обласних рад Донецької й Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.