Разумков назвав три головні позиції, без яких неможливі будь-які вибори
Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 29 липня під час поїздки на Донеччину, повідомляє пресслужба парламенту.
«Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення та безпеки – це три головні позиції, без яких неможливе проведення будь-яких виборів. Вважаю, що якщо є хоча б найменша можливість проведення виборів – їх треба проводити, однак це не можна робити задля політичного піару. Якщо життя та здоров’я людей таким чином наражатимуться на небезпеку – вибори того не варті», – підкреслив він.
Як повідомляв Укрінформ, 20 липня під час звітної пресконференції Разумков поінформував, що законопроєктів стосовно проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Криму і Донбасу наразі немає на розгляді Верховної Ради України.
15 липня Рада ухвалила постанову №3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.
Зокрема, згідно з документом, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Також чергові вибори не проводяться до обласних рад Донецької й Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.