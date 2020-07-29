Зеленський сказав, хто може замінити Кучму в ТКГ

Зеленський сказав, хто може замінити Кучму в ТКГ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є декілька кандидатур на посаду керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, серед яких - віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков та перший Президент Леонід Кравчук.

Про це глава держави розповів під час виступу на відкритті другої черги нового корпусу Охматдиту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є декілька претендентів, один із претендентів - наш віцепрем'єр-міністр Резніков... Ми також говоримо з першим Президентом Леонідом Макаровичем Кравчуком, є ще пара кандидатур”, - відповів Зеленський на запитання, хто може стати керівником української сторони ТКГ.

Президент пообіцяв, що найближчими днями з’явиться офіційна інформація щодо призначення.

Читайте також: На заміну Кучми в ТКГ є кілька кандидатів - секретар РНБО

“Коли ми точно знаємо, наскільки це складна робота, ми так само складно обираємо людину, яка може очолити цю групу. Це треба знайти баланс: людина, із якою розмовляє Росія; людина, яку, найголовніше, поважають в Україні; людина, яка може домінувати за столом переговорів; людина, яка може зреагувати, не зрадити Україні в дуже складні моменти, бо на вагах — наша територіальна цілісність, наш суверенітет, а значить — не тільки наша сучасність, а й майбутнє України; людина з досвідом, і яка не є ні права, ні ліва, вона - центрист, вона балансує, її поважає більшість населення України як на сході, так і на заході”, - розповів глава держави про своє бачення кандидатури на посаду очільника ТКГ.

Читайте також: Україна зараз діє за першим із п’яти сценаріїв для Донбасу - Данілов

Водночас Зеленський поінформував, що в будь-якому разі всі названі ним претенденти все одно будуть у групі — “чи радниками, чи одним із керівників напрямків, чи в цілому керівником ТКГ”.

Як повідомлялося, Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.

28 липня цього року стало відомо, що Кучма залишає посаду керівника української делегації в ТКГ.

Фото: Офіс Президента

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-