Зеленський сказав, хто може замінити Кучму в ТКГ

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є декілька кандидатур на посаду керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, серед яких - віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков та перший Президент Леонід Кравчук.

Про це глава держави розповів під час виступу на відкритті другої черги нового корпусу Охматдиту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є декілька претендентів, один із претендентів - наш віцепрем'єр-міністр Резніков... Ми також говоримо з першим Президентом Леонідом Макаровичем Кравчуком, є ще пара кандидатур”, - відповів Зеленський на запитання, хто може стати керівником української сторони ТКГ.

Президент пообіцяв, що найближчими днями з’явиться офіційна інформація щодо призначення.

“Коли ми точно знаємо, наскільки це складна робота, ми так само складно обираємо людину, яка може очолити цю групу. Це треба знайти баланс: людина, із якою розмовляє Росія; людина, яку, найголовніше, поважають в Україні; людина, яка може домінувати за столом переговорів; людина, яка може зреагувати, не зрадити Україні в дуже складні моменти, бо на вагах — наша територіальна цілісність, наш суверенітет, а значить — не тільки наша сучасність, а й майбутнє України; людина з досвідом, і яка не є ні права, ні ліва, вона - центрист, вона балансує, її поважає більшість населення України як на сході, так і на заході”, - розповів глава держави про своє бачення кандидатури на посаду очільника ТКГ.

Водночас Зеленський поінформував, що в будь-якому разі всі названі ним претенденти все одно будуть у групі — “чи радниками, чи одним із керівників напрямків, чи в цілому керівником ТКГ”.

Як повідомлялося, Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.

28 липня цього року стало відомо, що Кучма залишає посаду керівника української делегації в ТКГ.

Фото: Офіс Президента