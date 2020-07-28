Друге засідання "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні — Кулеба

Друге засідання новоствореного формату міжрегіональної співпраці України, Польщі та Литви "Люблінський трикутник" відбудеться в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з польським та литовським колегою у Любліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я запросив своїх колег — міністра Чапутовича (главу МЗС Польщі Яцека Чапутовича — ред.) і міністра Лінкявічуса (главу МЗС Литви Лінаса Лінкявічуса — ред.) - друге засідання "Люблінського трикутника" провести в Україні, і я радий, що це запрошення було прийняте, тому чекайте на новини", - розповів Кулеба.

Він запевнив, що новий формат взаємодії між трьома країнами буде наповнений, "практичним змістом", щоб не лише дискусії між трьома міністрами велися, а були конкретні проєкти, конкретні напрями взаємодії в інтересах учасників формату і в інтересах Європи загалом.

"Звісно, коли міністри закордонних справ про щось домовляються, то перша ідея, що — сіли, побалакали, розійшлися. Але ми сьогодні дуже конкретно домовилися і з міністром Чапутовичем, і з міністром Лінкявічусом, що ми наповнимо "Люблінський трикутник" змістом, конкретними проєктами. Зокрема, будемо протидіяти спільно російській дезінформації, а наші партнери будуть підтримувати нас в європейській і євроатлантичній інтеграції", - додав після пресконференції Кулеба у включенні наживо на своїй сторінці у Facebook.

Міністр наголосив, що створенням "Люблінського трикутника" Україна зробила ще один крок до повернення в Європу.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27-28 липня перебуває з робочим візитом у Польщі.

Фото: @LinkeviciusL