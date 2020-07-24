До Ради не надходило звернень про скликання позачергової сесії — Разумков
Про це спікер поінформував в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Верховна Рада готова попрацювати, зокрема, в режимі позачергових сесій. Щодо дат (можливого скликання позачергової сесії - ред.), станом на сьогодні не надходило пропозицій або звернень від депутатських фракцій і груп, народних депутатів або Президента України щодо скликання позачергової сесії”, - зазначив Разумков.
При цьому він підкреслив, що на позачергові сесії в разі їх скликання виноситимуться передусім законопроєкти або питання, які варто розглядати оперативно. Водночас, згідно з регламентом ВР, порядок денний такої сесії як ініціатори визначатимуть або Президент, або народні депутати, які зберуть щонайменше 150 підписів на користь її проведення.
Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня закрила свою третю сесію і пішла на канікули. Водночас вже 21 липня народні депутати зібралися і провели позачергову сесію парламенту.