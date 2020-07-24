До Ради не надходило звернень про скликання позачергової сесії — Разумков

До Верховної Ради станом на 24 липня не надходило звернень від Президента України Володимира Зеленського або фракцій щодо необхідності скликати позачергову сесію парламенту.

Про це спікер поінформував в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Верховна Рада готова попрацювати, зокрема, в режимі позачергових сесій. Щодо дат (можливого скликання позачергової сесії - ред.), станом на сьогодні не надходило пропозицій або звернень від депутатських фракцій і груп, народних депутатів або Президента України щодо скликання позачергової сесії”, - зазначив Разумков.

При цьому він підкреслив, що на позачергові сесії в разі їх скликання виноситимуться передусім законопроєкти або питання, які варто розглядати оперативно. Водночас, згідно з регламентом ВР, порядок денний такої сесії як ініціатори визначатимуть або Президент, або народні депутати, які зберуть щонайменше 150 підписів на користь її проведення.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня закрила свою третю сесію і пішла на канікули. Водночас вже 21 липня народні депутати зібралися і провели позачергову сесію парламенту.