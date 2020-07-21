"ЄС" просить Президента не ініціювати позачергову Раду заради "мовного" законопроєкту Бужанського

Фракція партії "Європейська солідарність" закликала Президента Володимира Зеленського не ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради задля розгляду "мовного" законопроєкту депутата зі "Слуги народу" Максима Бужанського.

Про це заявив член "Європейської солідарності" Андрій Парубій із трибуни парламенту під час позачергової сесії 21 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання мови - це також і питання безпеки. Тому "Європейська солідарність" вимагає від Зеленського зайняти державницьку позицію і не ініціювати винесення того питання на позачергову сесію. Також "Європейська солідарність" звертається до всіх народних депутатів не давати 150-ти підписів за перегляд закону про мову", - зауважив Парубій.

Як повідомлялося, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко 13 липня на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти". Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Упродовж кількох днів, на які планувався розгляд законопроєкту, українськими містами прокотилася хвиля протестних акцій проти розгляду "мовного" законопроєкту.