Президентка Швейцарії розраховує на дотримання перемир'я на Донбасі

Президентка Швейцарії розраховує на дотримання перемир'я на Донбасі

Укрінформ
Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга назвала домовленість про припинення вогню на Донбасі великою надією та висловила сподівання на її реалізацію.

Про це вона зазначила під час спільного з Президентом Володимиром Зеленським підходу до ЗМІ в ході огляду пішохідного мосту через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ "Станиця Луганська", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми дізналися про цю новину, що має бути підписаний документ про режим тиші. Це дуже велика надія для людей, і ми не маємо розчарувати цих людей, і ці заходи, про які йдеться в цьому документі, мають бути неодмінно реалізовані", - підкреслила Соммаруга.

За її словами, Україна — це країна з великим потенціалом, але водночас і з великими викликами.

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"Анексія Криму та початок збройного конфлікту на Донбасі - це не лише нещастя для людей, які живуть тут, а це порушення загальної безпекової архітектури Європи", - наголосила президентка Швейцарії.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні ТКГ 22 липня досягнуто домовленості про повне і загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

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Президент Володимир Зеленський 23 липня заявив, що очікується підписання документа про перемир’я всіма сторонами "Норманського формату".

20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Сьогодні Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснюють спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Фото: Офіс Президента

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