Президентка Швейцарії каже, що найсмачнішу ожину скуштувала на Донбасі

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга наголосила на важливості подальшої відбудови інфраструктури Донбасу та розповіла, що найсмачнішу ожину скуштувала саме в цьому регіоні.

Про це вона сказала під час спільного з Президентом Володимиром Зеленським підходу до ЗМІ в ході огляду пішохідного мосту через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ «Станиця Луганська», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дуже важливо, щоб залишалися, відбудовувалися переходи, дороги, мости, тому що вони поєднують друзів, вони поєднують рідних між собою людей, які зараз живуть по різні сторони лінії зіткнення”, - сказала Соммаруга.

За її словами, велике значення з гуманітарної точки зору має, зокрема, міст через Сіверський Донець, а також дорога із Сєвєродонецька.

“Декілька слів я би хотіла сказати про дорогу, яка веде звідси в напрямку Сєвєредонецька. Вона незабаром буде також повністю відновлена і ця дорога має надзвичайно велике гуманітарне та економічне значення, у першу чергу для людей, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення і щодня користуються цією дорогою. Не можна забувати про цих людей! І ще я хотіла би сказати, що найкращу ожину, яку я їла у своєму житті, я їла її сьогодні тут”, - зауважила Президент Швейцарії.

Водночас вона запевнила, що Швейцарія допомагає полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі, та пообіцяла продовжувати допомагати Україні.

“Швейцарія і надалі буде допомагати Україні долати виклики політичного, гуманітарного, соціального характеру для того, щоб зрештою ми досягли мирного вирішення сьогоднішньої ситуації на сході України, щоб населення сході України жило гідно, безпечно і в мирі”, - підкреслила Соммаруга.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Фото: ОП