Усі деталі щодо припинення вогню мають бути прописані у ТКГ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що всі деталі щодо домовленості по режиму припинення вогню на Донбасі та контролю за його дотриманням мають бути прописані у Мінську Тристоронньою контактною групою.

Про це він заявив під час підходу до ЗМІ із президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в ході огляду пішохідного мосту через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ "Станиця Луганська", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це (про припинення вогню — ред.) - узагальнена заява. Детально по цій заяві ми повинні просто йти у "мінському форматі", така є домовленість, детально все повинно бути виписано, хто відповідає, коли, як, як передається ця інформація. Це буде окрема історія, вона дуже довга", - сказав Зеленський.

Президент запевнив, що найголовніше, "щоб щось у нас з вами було на бумазі, окрім просто пункту припинення вогню".

"Ми хочемо розшифровки кожного пункту "Мінська", і тоді ми знатимемо чи будемо бачити: ми в змозі виконати це, ми не в змозі, як ми будемо це робити, хто відповідальний", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ в середу досягнуто домовленості про повне і загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

У межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснють сьогодні робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Фото: Офіс Президента