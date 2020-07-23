Заборона вогню і розвіддій: в ОБСЄ розповіли про умови нового перемир’я на Донбасі

Узгоджені в Тристоронньої контактній групі додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі передбачають відкриття вогню у відповідь у разі наступальних дій.

Про це говориться в повідомленні для преси Спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі Хайді Грау після чергової зустрічі ТКГ 22 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У поширеній у четвер заяві Грау повідомляється про те, що ТКГ досягла згоди з приводу "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, мета яких забезпечити дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового перемир'я".

Домовленості передбачають "видання та введення в дію з 00:01 (за київським часом) 27 липня 2020 року керівництвом Збройних сил України і керівництвом збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей і дотримання на весь період до повного всеосяжного врегулювання конфлікту відповідних наказів про припинення вогню".

Ці накази мають містити наступні заходи з підтримки припинення вогню:

- заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський; заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості.

Окрім того, передбачено "ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників".

Також передбачається "створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі".

"Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ", - йдеться в узгоджених домовленостей .

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Також погоджено тлумачення "наступальних дій".

"Під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, і / або будь-яке просування або переміщення озброєних осіб у бік противника, в тому числі з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій ", - сказано в документі.

Зазначається, що вищезгадані заходи "не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними".

Крім того, керівництво Збройних Сил України та "збройних формувань ОРДЛО" повинні публічно заявити про видання наказів з перерахуванням всіх зазначених заходів і підтвердити, що дані накази про припинення вогню відповідають справжнім заходам.

Як повідомлялося, під час засідання Тристоронньої контактної групи в середу сторони дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.