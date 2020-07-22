Україна в політичній підгрупі ТКГ передала свої списки полонених на обмін

Українська сторона в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на такі ж списки від іншої сторони.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України за підсумками засідання ТКГ.

"У межах гуманітарної групи українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони", - зазначили в ОП.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ у середу дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.