Казанський розповів про істерику російських представників від ОРДЛО

Казанський розповів про істерику російських представників від ОРДЛО

Укрінформ
Російські представники від ОРДЛО вимагали скасувати постанову Верховної Ради про чергові місцеві вибори.

Про це в Facebook повідомив учасник делегації в ТКГ журналіст Денис Казанський.

"Що стосується політичної підгрупи, в якій я перебуваю, то там звичний глухий кут, без змін. Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику - цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"", - написав він.

За його словами, російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися тільки після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України".

Читайте також: Україна в політичній підгрупі ТКГ передала свої списки полонених на обмін

"Росіяни почали вимагати, щоб українська сторона цю постанову скасувала, але були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", - повідомив Казанський.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ в середу дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-