Казанський розповів про істерику російських представників від ОРДЛО

Російські представники від ОРДЛО вимагали скасувати постанову Верховної Ради про чергові місцеві вибори.

Про це в Facebook повідомив учасник делегації в ТКГ журналіст Денис Казанський.

"Що стосується політичної підгрупи, в якій я перебуваю, то там звичний глухий кут, без змін. Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику - цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"", - написав він.

За його словами, російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися тільки після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України".

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"Росіяни почали вимагати, щоб українська сторона цю постанову скасувала, але були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", - повідомив Казанський.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ в середу дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.