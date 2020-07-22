Швейцарія за п'ять років допомогла Донбасу на ₣125 мільйонів - МЗС

Швейцарія протягом останніх п’яти років надала 125 млн швейцарських франків на проєкти для Донбасу і входить до десятки лідерів країн, які допомагають сходу України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Facebook.

“Уже сьогодні Швейцарія є однією з країн, які найбільш активно допомагають українцям Донбасу. Серед усіх міжнародних донорів України Швейцарія входить до 10-ки лідерів”, - ідеться в повідомленні.

У МЗС уточнили, що за останні 5 років у рамках Стратегії швейцарського співробітництва з Україною на проєкти швейцарської допомоги для сходу було виділено 125 млн швейцарських франків.

Зазначається, що в Україні реалізується 24 проєкти технічної допомоги по лінії Федерального департаменту закордонних справ та Держсекретаріату економіки Швейцарії. Зокрема, це проєкти зі сприяння розвитку місцевого врядування, покращення інфраструктури, енергоефективності, охорони здоров'я, сталого економічного розвитку.

За даними МЗС, основними гуманітарними проєктами є очищення питної води на Донбасі, доставка медикаментів та медичного обладнання.

“Завдяки гуманітарній допомозі Швейцарії до кінця 2020 року буде забезпечено питною водою 4 млн жителів Донецької області по обидва боки від лінії розмежування”, - поінформували в МЗС.

Крім того, із квітня 2015 року на схід було направлено 11 гуманітарних вантажів, останні з яких прибули у червні та грудні 2019 року, загальна вартість 10-го та 11-го вантажів склала 3,3 млн швейцарських франків.

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Також додатково виділено 700 тис. швейцарських франків на подолання пандемії коронавірусу в Україні.

Водночас у МЗС нагадали, що 23 липня Президент України Володимир Зеленський разом зі швейцарською колегою планує відвідати прифронтову зону.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.