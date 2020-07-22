Венеційська комісія надала рекомендації щодо законопроєкту Зеленського про референдум

Комісія Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) схвалила терміновий висновок щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум (№3612) та надала декілька рекомендацій.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Ради Європи.

«Цей терміновий висновок (щодо законопроєкту №3612 – ред.) був авторизований Розширеним бюро 17 червня та опублікований відповідно до протоколу Венеційської комісії щодо підготовки термінових висновків 21 липня 2020 року», - йдеться у документі.

Експерти зазначають, що попри те, що сам законопроєкт є значним кроком вперед у порівнянні з законопроєктом 2012 року, у документі є декілька пунктів, які потребують вдосконалення, а саме:

- рекомендується роз’яснити зв’язок між референдумом всенародних ініціатив про скасування законів або частину законів та референдуму щодо "вирішення питань загальнодержавного значення";

- процедура проведення всенародного ініціативного референдуму повинна передбачати роль парламенту перед голосуванням, а також, в разі необхідності, після голосування та відповідно до результатів; наслідки схвалення народної ініціативи мають бути визначені у законі;

- необхідно ввести додаткові положення, які спрямовані на забезпечення рівних можливостей для прихильників та противників тих питань, що винесені на референдум щодо комісій референдуму різного рівня;

- рекомендується продовжити термін для збору підписів на референдуми за народною ініціативою;

- рекомендується перевіряти всі підписи;

- рекомендовано гармонізувати законопроєкт із виборчим законодавством для подальшого посилення механізмів доступності референдумів для осіб з обмеженими можливостями та створити механізми, які практично сприятимуть ефективному та змістовному виконанню виборчих прав внутрішньо переселених осіб;

- слід розглянути можливість синхронізації положень законопроєкту про фінансування кампанії референдуму із законодавством про фінансування політичних партій;

- рекомендується, щоб положення про електронне голосування були виключені із законопроєкту й були врегульовані пізніше, шляхом окремого закону, який також би стосувався місцевих, парламентських і президентських виборів;

- обмеження та заборони щодо проведення агітаційних заходів слід переглянути;

- законопроєкт повинен містити конкретні статті щодо запобіжних та ефективних санкцій щодо порушень проти ЗМІ.

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Документ буде рекомендований для затвердження на 124-му пленарному засіданні Венеційської комісії з 8 до 9 жовтня цього року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Документ підтримали 252 народні депутати.