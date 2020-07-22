Венеційська комісія надала рекомендації щодо законопроєкту Зеленського про референдум

Венеційська комісія надала рекомендації щодо законопроєкту Зеленського про референдум

Укрінформ
Комісія Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) схвалила терміновий висновок щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум (№3612) та надала декілька рекомендацій.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Ради Європи.

«Цей терміновий висновок (щодо законопроєкту №3612 – ред.) був авторизований Розширеним бюро 17 червня та опублікований відповідно до протоколу Венеційської комісії щодо підготовки термінових висновків 21 липня 2020 року», - йдеться у документі.

Експерти зазначають, що попри те, що сам законопроєкт є значним кроком вперед у порівнянні з законопроєктом 2012 року, у документі є декілька пунктів, які потребують вдосконалення, а саме:

- рекомендується роз’яснити зв’язок між референдумом всенародних ініціатив про скасування законів або частину законів та референдуму щодо "вирішення питань загальнодержавного значення";

- процедура проведення всенародного ініціативного референдуму повинна передбачати роль парламенту перед голосуванням, а також, в разі необхідності, після голосування та відповідно до результатів; наслідки схвалення народної ініціативи мають бути визначені у законі;

- необхідно ввести додаткові положення, які спрямовані на забезпечення рівних можливостей для прихильників та противників тих питань, що винесені на референдум щодо комісій референдуму різного рівня;

- рекомендується продовжити термін для збору підписів на референдуми за народною ініціативою;

- рекомендується перевіряти всі підписи;

- рекомендовано гармонізувати законопроєкт із виборчим законодавством для подальшого посилення механізмів доступності референдумів для осіб з обмеженими можливостями та створити механізми, які практично сприятимуть ефективному та змістовному виконанню виборчих прав внутрішньо переселених осіб;

- слід розглянути можливість синхронізації положень законопроєкту про фінансування кампанії референдуму із законодавством про фінансування політичних партій;

- рекомендується, щоб положення про електронне голосування були виключені із законопроєкту й були врегульовані пізніше, шляхом окремого закону, який також би стосувався місцевих, парламентських і президентських виборів;

- обмеження та заборони щодо проведення агітаційних заходів слід переглянути;

- законопроєкт повинен містити конкретні статті щодо запобіжних та ефективних санкцій щодо порушень проти ЗМІ.

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Документ буде рекомендований для затвердження на 124-му пленарному засіданні Венеційської комісії з 8 до 9 жовтня цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Документ підтримали 252 народні депутати.

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