Суд ООН подовжив для Росії термін подачі відповіді на позов України

Міжнародний суд ООН через коронавірус на чотири місяці подовжив Росії термін на підготовку відповіді на позов України в справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це йдеться у опублікованому пресрелізі суду.

"Рішенням від 13 липня 2020 року Міжнародний суд ООН продовжив з 8 грудня 2020 року до 8 квітня 2021 року термін подачі Російською Федерацією контрмеморандуму", - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що через запроваджені заходи у зв’язку з коронавірусом та обмеженнями, РФ просила продовження терміну на 12 місяців для подачі контр-меморандуму.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

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Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

Також раніше Міжнародний суд ООН в Гаазі 2019 року встановив, що Росія має подати свій контрмеморандум на позов України до 8 грудня 2020 року.

Фото: Софія Шовікова