Президентка Швейцарії прибула до України

До України з державним візитом прибула президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга.

Вона вже приземлилася в Києві, повідомило посольство Швейцарії в Україні у Facebook.

"Президент Швейцарської конфедерації Сімонетта Соммаруга щойно приземлилася у Києві. Україна тепло її вітає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Соммаруга 20-23 липня на запрошення Президента Володимира Зеленського перебуватиме в Україні з державним візитом.

Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Заплановано обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.

Читайте також: Зеленський у вівторок зустрінеться з президенткою Швейцарії

Очікується, що в межах візиту Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.