Президентка Швейцарії прибула до України
Вона вже приземлилася в Києві, повідомило посольство Швейцарії в Україні у Facebook.
"Президент Швейцарської конфедерації Сімонетта Соммаруга щойно приземлилася у Києві. Україна тепло її вітає", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Соммаруга 20-23 липня на запрошення Президента Володимира Зеленського перебуватиме в Україні з державним візитом.
Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Заплановано обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.
Очікується, що в межах візиту Зеленський і Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.