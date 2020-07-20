Зеленський у вівторок зустрінеться з президенткою Швейцарії

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня проведе зустріч із Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Зоммаруги.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

“21 липня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги, яка перебуватиме в Україні з державним візитом”, - ідеться в повідомленні.

Офіційна церемонія зустрічі запланована на 11 годину в Маріїнському палаці, а на 12:50 – спільна зустріч президентів з представниками ЗМІ.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського Україну з державним візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.