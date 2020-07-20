Зеленський у вівторок зустрінеться з президенткою Швейцарії
Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.
“21 липня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги, яка перебуватиме в Україні з державним візитом”, - ідеться в повідомленні.
Офіційна церемонія зустрічі запланована на 11 годину в Маріїнському палаці, а на 12:50 – спільна зустріч президентів з представниками ЗМІ.
Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського Україну з державним візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.
Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.