Україна з нетерпінням чекає на результати розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вітає направлення «чорних скриньок» зі збитого біля Тегерана літака Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» до Франції і чекає на результати їх розшифровки та початок переговорного процесу з Іраном.

Про це він написав у Facebook.

“Вітаю направлення бортових самописців зі збитого в січні біля Тегерана літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 до французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації” - наголосив Президент.

За його словами, це правильний крок у напрямку завершення розслідування збиття літака.

Зеленський зауважив, що рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії мають знати правду. Також, наголосив він, вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони.

“Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів”, - підкреслив глава Української держави.

Президент розповів, що скриньки прибули до Ліона ще в суботу в умовах підвищеної секретності і вже знаходяться в лабораторії.

“Наші експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф також беруть участь у процесі розшифровки скриньок. Процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Роботи можуть бути завершені доволі швидко, але все залежить від технічного стану скриньок”, - сказав Зеленський.

Президент висловив упевненість, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації й участь найкращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання результатів такого дослідження.

“Україна з нетерпінням чекає на результати розшифровки «чорних скриньок» та початок переговорного процесу з Іраном”, - наголосив Президент.

Він також додав, що усі винні понесуть відповідальність, справедливість буде встановлено.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) 18 липня отримало з Ірану для розшифровки "чорні скриньки" збитого літака МАУ.