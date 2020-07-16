Уруський задекларував $50 тисяч готівки, землю та корпоративні права
Про це свідчать дані його декларації за 2020 рік, яка оприлюднена на сайті НАЗК.
Згідно з декларацією, Уруський володіє на правах спільної власності з дружиною та дітьми квартирою в Києві площею 93 кв. м, а також земельною ділянкою в Макарівському районі Київської області площею 22 266 кв. м.
Дружина Олега Уруського Олександра вказана в декларації власницею трьох земельних ділянок в н.п. Мостище, Новосілки Макарівського району Київської області — площею 1500 кв. м, 2 470 кв. м та 2 266 кв. м.
Також дружина віцепрем’єра володіє об'єктом незавершеного будівництва - житловим будинком загальною площею 505 кв. м.
У власності Олега Уруського є також автівка марки Audi 2016 року випуску, його дружина володіє Peugeot 2014 року випуску.
Окрім цього, в декларації вказані корпоративні права: ТОВ Авіаційно-космічні системи і технології — 48%, ТОВ Ековей Технолоджі - 25%, ТОВ Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД — 33%, ТОВ Юнайтед Гудс Енд Фудс — 25%, ТОВ Proxima Technical Consulting FZ LLC — 33%.
Готівкою Уруський має 50 тис. доларів.
Також Олег та Олександра Уруські мають рахунки в низці банківських установ, але в декларації не вказана наявність чи сума коштів на цих рахунках.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Сьогодні він склав присягу члена Кабінету міністрів.