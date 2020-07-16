Уруський задекларував $50 тисяч готівки, землю та корпоративні права

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський задекларував 50 тис. доларів готівкою, земельну ділянку та корпоративні права

Про це свідчать дані його декларації за 2020 рік, яка оприлюднена на сайті НАЗК.

Згідно з декларацією, Уруський володіє на правах спільної власності з дружиною та дітьми квартирою в Києві площею 93 кв. м, а також земельною ділянкою в Макарівському районі Київської області площею 22 266 кв. м.

Дружина Олега Уруського Олександра вказана в декларації власницею трьох земельних ділянок в н.п. Мостище, Новосілки Макарівського району Київської області — площею 1500 кв. м, 2 470 кв. м та 2 266 кв. м.

Також дружина віцепрем’єра володіє об'єктом незавершеного будівництва - житловим будинком загальною площею 505 кв. м.

У власності Олега Уруського є також автівка марки Audi 2016 року випуску, його дружина володіє Peugeot 2014 року випуску.

Окрім цього, в декларації вказані корпоративні права: ТОВ Авіаційно-космічні системи і технології — 48%, ТОВ Ековей Технолоджі - 25%, ТОВ Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД — 33%, ТОВ Юнайтед Гудс Енд Фудс — 25%, ТОВ Proxima Technical Consulting FZ LLC — 33%.

Готівкою Уруський має 50 тис. доларів.

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Також Олег та Олександра Уруські мають рахунки в низці банківських установ, але в декларації не вказана наявність чи сума коштів на цих рахунках.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Сьогодні він склав присягу члена Кабінету міністрів.