ЦВК просить Раду врегулювати законодавство щодо місцевих виборів

Центральна виборча комісія закликає Верховну Раду врегулювати проблемні питання законодавчого забезпечення місцевих виборів у 2020 році.

Відповідна заява опублікована на сайті ЦВК.

"Закликаємо Верховну Раду України якнайшвидше врегулювати проблемні питання та створити якісну законодавчу основу для організації підготовки та проведення в Україні місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", - ідеться в документі.

У ЦВК підкреслили, що підготовка до місцевих виборів цього року відбувається в унікально складних умовах з елементом правової та організаційної невизначеності.

Так, у Комісії наголосили, що до сьогодні залишається проблемним питання правової визначеності в питаннях адміністративно-територіальної та нормативно-правової основи місцевих виборів 25 жовтня цього року, що створює низку проблем організаційного характеру як для адміністраторів виборів, так і для потенційних суб’єктів виборчого процесу.

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У заяві зазначається, що законопроєкт № 3485, який перебуває на завершальній стадії розгляду Верховної Ради, хоч і містить ряд інновацій, які піддаються критиці, проте має, за даними ЦВК, багато позитивних змін, що усувають низку правових прогалин, суперечностей, неузгодженостей, удосконалюють правове регулювання виборчого процесу, спрощують окремі виборчі процедури (особливо актуально в умовах застосування доволі складної в адмініструванні пропорційної виборчої системи з відкритими списками на виборах до місцевих рад різного рівня та ще й на новій адміністративно-територіальній основі).

Крім того, у ЦВК підкреслили, що проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650) фактично передбачає значне укрупнення районів, що істотно впливатиме на здійснення окремих виборчих процедур під час організації підготовки та проведення місцевих виборів.

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"Так, для прикладу, в разі його прийняття до складу ряду новоутворених районів входитимуть понад 700 виборчих дільниць, а отже, відповідні районні виборчі комісії повинні будуть забезпечувати як утворення відповідної кількості дільничних комісій, так і адміністрування виборчого процесу на них. Таке навантаження створює серйозні ризики щодо належної організації виборчого процесу та потребує відповідного корегування виборчого законодавства", - зауважили в комісії.

Зазначається, що розсинхронізованість прийняття рішення про зміни адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу можуть спричинити нові прогалини у правовому регулюванні, створити невиправдані складнощі та призвести до непрогнозованих результатів.

Водночас у ЦВК назвали "надзвичайно позитивним" рішення парламенту щодо виділення коштів на забезпечення місцевих виборів та проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208, які мають відбутися в жовтні.

Як повідомлялося, Верховна Рада у середу призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

13 липня парламент виділив 1,2 млрд гривень для проведення перших і чергових місцевих виборів та проміжних виборів народних депутатів.