Парламент виділив 1,2 мільярда гривень на вибори
Відповідний законопроєкт 3712 "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів" підтримали 330 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Законопроєкт дозволить забезпечити належну підготовку та проведення чергових і перших місцевих виборів, а також проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область)", - зазначається в пояснювальній записці до документа.
Зокрема, збільшено видатки споживання загального фонду ЦВК на 1 млрд 263 млн 954 тисяч гривень.
Із цих коштів 10 млн 841 тисячу гривень виділено за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів"; 994 тисячі гривень - "Проведення виборів народних депутатів України" та 1 млрд 252 млн 117 тисяч гривень - "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Гроші на вибори взяті за рахунок зменшення видатків загального Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Згідно зі змінами, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів була зменшена на 1 млрд 154 млн 988 тис. грн.
5 червня Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) у разі виділення бюджетного фінансування.