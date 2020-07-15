Рада зняла з порядку денного проєкт постанови про скорочення кількості районів

Верховна Рада зняла з порядку денного зсідання у середу, 15 липня, проєкт постанови № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів».

Із відповідною пропозицією виступив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є пропозиція забрати з порядку денного сьогодні проєкт постанови 3650”, - сказав Корнієнко.

При цьому Голова ВР Дмитро Разумков поцікавився, чи не буде заперечень у решти парламентаріїв. Депутати підтримали зняття з розгляду цього питання.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з пропозиціями робочої групи з напрацювання проєкту змін до адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, створеної при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, та робочих груп при облдержадміністраціях, за результатами консультацій із заінтересованими сторонами пропонується утворити в Автономній Республіці Крим та областях 129 (з них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей) районів і ліквідувати існуючі 490 районів (картографічні матеріали додаються).

При цьому межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району, а вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих згідно з цієї постановою, не проводяться.

Ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проводиться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України (відновлення територіальної цілісності України та відновлення повноважень органів державної влади України на відповідній території у порядку, визначеному законодавством України).