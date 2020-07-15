Сьогодні Рада планує призначити місцеві вибори

Верховна Рада планує 15 липня ухвалити постанову щодо місцевих виборів у 2020 році.

Про це йдеться у порядку денному позачергового засідання, опублікованому на сайті парламенту.

Згідно з порядком денним, депутати планують розглянути у середу проєкт постанови № 3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» десятим питанням.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.

Розпочати ж засідання Рада парламентарії планують із розгляду двох проєктів постанов – №3768 і №3769 – про визначення представників ВР до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань та адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, відповідно.

Далі депутати перейдуть до розгляду законопроєктів "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, закону України "Про статус народного депутата України", Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України" (№3642), "Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України"" (№3644), а також проєкт постанови №3645 "Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України та Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народного депутата України"".

Після цього нардепи збираються затвердити календарний план проведення четвертої сесії ВР. Передбачається, що вона має розпочатися 1 вересня 2020 року, а закінчитися – 22 січня 2021 року.

Також Рада планує ухвалити урядовий проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", згідно з яким пропонується утворити в Криму та областях 129 (із них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей) районів і ліквідувати існуючі 490 районів.

Друге читання в середу можуть пройти законопроєкти "Про оборонні закупівлі" (№2398-д), "Про розвідку" (№2412-д), "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України" (№2414-д).

Окрім того, у середу традиційно працюватимуть у комітетах, засідання яких розпочнуться о 16:00.