Рада може попросити Зеленського ветувати закон про гральний бізнес - Арахамія
Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам після засідань Верховної Ради у вівторок, 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Там є декілька технічних розбіжностей (коли ми голосували декілька правок). Зараз зведемо це докупи і побачимо. Є два сценарії. Перший сценарій – все нормально і ми якось там техніко-юридичними правками це виправимо. Якщо ні – будемо просити Президента ветувати з зауваженнями для того, щоб ще раз проголосувати", - пояснив Арахамія.
Водночас депутат нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстровано два проєкти постанов членів фракції "Батьківщина" і деяких позафракційних депутатів про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ці проєкти ще потрібно розглянути на комітеті і проголосувати в сесійній залі, щоб відкрити шлях до підписання закону про гральний бізнес.
"Я думаю, що в п'ятницю всі ці питання буде вирішено і можна буде передавати Президенту на підпис", - сказав Арахамія.
Як повідомляв Укрінформ, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
У цей же день у парламенті було зареєстровано два проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради щодо ухвалення закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Авторами проєктів є члени фракції "Батьківщина" і деякі позафракційні народні депутати.