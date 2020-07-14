Рада може попросити Зеленського ветувати закон про гральний бізнес - Арахамія

Верховна Рада може звернутися до Президента з проханням повернути до парламенту закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", оскільки під час розгляду поправок до документа було допущено деякі неузгодженості.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам після засідань Верховної Ради у вівторок, 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Там є декілька технічних розбіжностей (коли ми голосували декілька правок). Зараз зведемо це докупи і побачимо. Є два сценарії. Перший сценарій – все нормально і ми якось там техніко-юридичними правками це виправимо. Якщо ні – будемо просити Президента ветувати з зауваженнями для того, щоб ще раз проголосувати", - пояснив Арахамія.

Водночас депутат нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстровано два проєкти постанов членів фракції "Батьківщина" і деяких позафракційних депутатів про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ці проєкти ще потрібно розглянути на комітеті і проголосувати в сесійній залі, щоб відкрити шлях до підписання закону про гральний бізнес.

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"Я думаю, що в п'ятницю всі ці питання буде вирішено і можна буде передавати Президенту на підпис", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

У цей же день у парламенті було зареєстровано два проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради щодо ухвалення закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Авторами проєктів є члени фракції "Батьківщина" і деякі позафракційні народні депутати.