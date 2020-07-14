Депутати заблокували підписання закону про гральний бізнес

У парламенті зареєстровано два проєкти постанов щодо скасування рішення Верховної Ради про ухвалення закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Так, авторами проєкту постанови №2285-д-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" є позафракційні народні депутати Вадим Новинський, Вікторія Гриб, Сергій Магера, Муса Могомедов, Дмитро Шенцев і Дмитро Шпенов.

Автори аналогічного проєкту постанови №2285-д-П1 - члени фракції "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко.

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Згідно з регламентом, без відхилення народними депутатами зазначених проєктів постанов Голова Верховної Ради не зможе підписати закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та передати його на підпис Президентові.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Серед основних пунктів закону - запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи, старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні впродовж 11 років.