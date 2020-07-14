Рада ухвалила закон про гральний бізнес

Рада ухвалила закон про гральний бізнес

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

За ухвалення відповідного законопроєкту №2285-д у другому читанні та в цілому проголосували 248 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

Також законом передбачається регулювання "класичних" лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

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Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

До законопроєкту №2285-д надійшло майже 3,5 тис. правок. За словами заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка (фракція "Голос"), комітет до другого читання врахував половину усіх внесених поправок до законопроєкту.

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