Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про оборонні закупівлі – Арахамія

Верховна Рада на поточному пленарному тижні планує провести позачергове засідання для ухвалення законопроєкту "Про оборонні закупівлі".

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає кореспондент Укрінформ.

"На цьому тижні ми будемо проводити позачергове засідання щодо нового закону про оборонні закупівлі. Індустрія дуже чекає позбавлення всіх рудиментів, які були за радянських часів, які ще містяться в системі закупівель", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 травня відправила на повторне друге читання законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі". У першому читанні його було ухвалено 5 грудня 2019 року.

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За словами розробників законопроєкту, його ухвалення забезпечить гармонізацію правил оборонних закупівель зі стандартами країн НАТО та Євросоюзу у частині, що стосується оборонної Директиви 2009/81/ЄС (Директива від 13 липня 2009 року про координування процедур укладення окремих видів контрактів на виконання робіт, закупівлю товарів і надання послуг у сфері оборони та безпеки).