Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової Ради

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 липня 2020 року.

Документ оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"У зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 14 годину 13 липня 2020 року…", - йдеться у тексті розпорядження.

На позачерговому засіданні заплановано розгляд 14 питань порядку денного:

1) проєкт закону "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№ 3659);

2) проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу" (№ 3598);

3) проєкт постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)" (№ 3809);

4) проєкт закону "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів" (№3712) та альтернативний до нього №3712-1;

5) проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№ 3199);

6) проєкт закону "Про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати" (№ 3708, 3708-1);

7) проєкт закону "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України" (№ 3720);

8) проєкт закону "Про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі" (№ 3719) та альтернативні до нього №3719-1 та №3719-2;

9) проєкт постанови "Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" (№ 3815);

10) проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" (№ 2458);

11) проєкт закону "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України "(№ 2424);

12) проєкт закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій" (№ 3012) та альтернативний до нього №3012-1;

13) проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3486) та альтернативний №3486-1;

14) проєкт закону "Про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" (№3739).

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Як повідомляв Укрінформ, раніше народні депутати ініціювали проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради у вівторок 14 липня. На цьому засіданні планується розглянути 6 питань порядку денного.

Як повідомлялося, народні депутати з 30 червня розглядають у другому читанні законопроєкт про гральний бізнес. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок. Очікувалося, що Рада завершить їх розгляд на пленарному засіданні 3 липня, однак не встигла.

Згідно з Регламентом, народні депутати не можуть перервати розгляд законопроєкту і перейти до інших питань на черговому пленарному засіданні.

Давид Арахамія також повідомив, що у Верховній Раді придумали "секретну зброю", яка дозволить ухвалити законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) в умовах затягування його розгляду.

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