Зеленський і прем'єр Хорватії обговорили умови в'їзду для українських туристів

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович обговорили заходи, що їх вживають в Україні та Хорватії для мінімізації впливу пандемії коронавірусу на громадян насамперед з огляду на пік туристичного сезону.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зокрема, Зеленський закликав прем’єра Хорватії об’єднати зусилля для належної координації та завчасного інформування щодо можливих змін у порядку перетину кордону нашими громадянами. Йшлося про нещодавні зміни, через які українські туристи мають проходити 14-денну обсервацію чи здавати ПЛР-тест за два дні до прибуття в Хорватію.

"Вдячний за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, запроваджені у зв’язку з COVID-19. Хорватія стала одним з туристичних "магнітів" для наших громадян", – зауважив глава Української держави.

Окрім того, Зеленський привітав Пленковича з перемогою на парламентських виборах.

"Хочу привітати вас із переконливою перемогою на парламентських виборах до Хорватського сабору", – сказав Президент і побажав співрозмовнику швидкого завершення коаліційних перемовин і формування нового уряду.

Він також відзначив проведення під час головування Хорватії в Раді Європейського Союзу відеозустрічі Східного партнерства.

"Вірю, що черговий саміт Україна – ЄС відкриє нову сторінку в нашій співпраці. Зокрема, розраховуємо, що Хорватія продовжуватиме підтримку євроінтеграційних прагнень України", – сказав Президент.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Хорватії наголосив на твердій підтримці євроінтеграційних прагнень України та просування нашої держави на шляху реформ.

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Зеленський також розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на Донбасі та реалізацію домовленостей, досягнутих на саміті Нормандської четвірки в Парижі у грудні 2019 року.

В ОП зазначили, що Пленкович висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українських військових на Донбасі.

Глава Української держави подякував хорватській стороні за традиційну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники також обговорили заходи політичного діалогу на найближчу перспективу та погодилися з важливістю збереження позитивної динаміки двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

"Дуже важливо забезпечити регулярну роботу Спільної українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва", – зазначив Президент.

Сторони погодилися провести її друге засідання в Києві.

Андрей Пленкович наголосив, що буде радий відвідати Київ на запрошення Президента України, та запросив Володимира Зеленського здійснити візит до Хорватії.

Як повідомлялося, парламентські вибори у Хорватії пройшли в неділю, 5 липня, після того, як у травні владна коаліція висунула пропозицію про розпуск парламенту. На виборах перемогу здобула правляча партія Хорватський демократичний союз (HDZ).

Фото: Офіс Президента