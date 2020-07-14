Криклій назвав умови в'їзду для українців у п'ять найпопулярніших країн

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував умови в'їзду в 5 найпопулярніших країн серед українських туристів.

Перелік умов Криклій оприлюднив у Telegram-каналі.

"Станом на сьогодні, з країн світу, які приймають українців з туристичними цілями найпопулярнішими є Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія. Кожна з них має свої умови в’їзду, обов’язкові до виконання. Так само і українська сторона визначає правила прибування з цих країн в залежності від епідеміологічної ситуації в кожній з них (так звані "зелені" та "червоні" зони)", - написав міністр.

До Туреччини українці можуть в'їжджати та повертатися з неї без обмежень. Також без обмежень можна відвідувати Єгипет та Албанію, але після повернення необхідно пройти обов'язкову 14-денну обсервацію/самоізоляцію або здати ПЛР-тест на COVID-19.

До Хорватії можна в'їхати за умови 14-денної самоізоляції або наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не більше, ніж за 48 годин (від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід). Повернутися з цієї країни можна без обмежень.

Відвідувати Чорногорію можна без обмежень у разі організованого прибуття авіатранспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму. Для пасажирів наземного транспорту – обов’язковий негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Після повернення з Чорногої потрібно пройти обов’язкову 14-денну обсервацію/самоізоляцію або здати ПЛР-тест на COVID-19.

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За словами Криклія, в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" будуть розміщені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестів.

Проходити тестування можуть усі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію відповідно до Алгоритму припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України до тих країн, де обов’язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Тест можливо зробити як в аеропорту, так і самостійно у будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції.

Забір матеріалу проводиться у пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку у Центр громадського здоров’я, а потім - у додаток "Дій вдома".

Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується. Номер телефону, що вказується у формі, має збігатися номером у додатку "Дій вдома".

"Уважно ознайомлюйтесь з усіма умовами та правилами, адже при найменшому порушенні чи неуважності ви не зможете достроково припинити режим самоізоляції", - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.

Станом на 9.00 14 липня, у світі в цілому підтверджено 13 240 715 випадків інфікування COVID-19. 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.