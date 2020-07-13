Зеленський привітав Дуду з перемогою і запросив в Україну

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного главу Польщі Анджея Дуду з перемогою на президентських виборах та запросив відвідати Україну.

Про це Зеленський написав у Twitter.

“Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші!”, - зазначив Зеленський.

Читайте також: Польща звинувачує Німеччину у втручанні у вибори

Як повідомлялося, за даними 99,97% окружних виборчих комісій, чинний президент Польщі Анджей Дуда у другому турі президентських виборів випереджає свого опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського – майже на 2,5%.

фото: Twitter