Польща звинувачує Німеччину у втручанні у вибори

До МЗС Польщі в п'ятницю викликано тимчасово повіреного у справах Німеччини в РП Кнута Абрахама у зв’язку з можливим втручанням німецької сторони у президентські вибори в Польщі на боці одного з кандидатів.

Про це написав у Twitter заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк.

"У зв’язку з рядом статей в німецьких ЗМІ, в яких міститься маніпуляція і які створюють однозначне враження залучення до президентських виборів в Польщі на боці одного з кандидатів, я викликав сьогодні до МЗС тимчасово повіреного у справах Німеччини",- написав Шинковський вел Сеньк.

Як відомо, раніше президент Польщі Анджей Дуда, який бореться за переобрання на другу каденцію, а також його штаб заявляли, що німці хочуть вплинути на результати виборів в Польщі завдяки публікаціям в польських виданнях, підпорядкованих німецькому концерну Axel Springer. Зокрема, йдеться про польський таблоїд Fakt, який на минулому тижні написав, що президент Дуда помилував педофіла, який знущався над своєю сім’єю, супроводжуючи текст відповідним текстом і фото президента. Дуда різко відреагував на цю публікацію, назвавши її "наклепницьким нападом і підлістю".

Дуда в кампанії раніше також звернув увагу на публікацію польського кореспондента видання Die Welt, зауваживши, що журналіст називає кращим варіантом для Берліна обрання президентом кандидата Рафала Тшасковського, який не висуватиме Німеччині вимог щодо виплати відшкодувань за знищення в роки Другої світової війни.

Як відомо, другий тур президентських виборів в Польщі відбудеться 12 липня. За останніми соціологічними опитуваннями, як президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча Об’єднана правиця, так і мер Варшави Рафал Тшасковський за підтримки опозиційної Громадянської коаліції, мають практично однакові шанси на перемогу.