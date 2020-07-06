Вибори у Польщі: Дуда і Тшасковський не змогли домовилися про теледебати

Штаби кандидатів у президенти Польщі – чинного президента Анджея Дуди і мера Варшави Рафала Тшасковського - не можуть домовитися про спільні теледебати обох кандидатів перед другим туром виборів 12 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у понеділок ввечері президент Дуда сам візьме участь у теледебатах, організованих державним телеканалом TVP у місті Конське Свентокшиського воєводства (південь Польщі), а Тшасковський також у понеділок - у теледебатах за участю кільканадцяти провладних та опозиційних ЗМІ, які відбудуться у населеному пункті Лешно Великопольського воєводства на заході РП.

Тшасковський не хоче теледебатів із Дудою, які організовує державний TVP у місті Конське, наголошуючи, що цей телеканал не є незалежним і в кампанії він однозначно фаворизує чинного президента Дуду. Як зауважив Тшасковський, він уже брав участь у теледебатах, які організовувало TVP перед першим туром виборів, і в них були питання, які на руку чинному президентові. Крім того, Тшасковський наголосив, що поставлені питання не були дуже важливими для поляків. Ще він висловив припущення, що Дуда, на відміну від інших кандидатів, знав питання наперед і міг до них підготуватися.

У штабі Дуди назвали це нісенітницею, підкресливши, що Дуда в історії демократичної Польщі став першим президентом, який взяв участь у дискусії кандидатів уже перед першим туром виборів.

Дуда відкинув пропозицію дискусії з Тшасковським на комерційному телеканалі TVN 2 липня. Тоді Дуда заявив, що він не дискутуватиме з Тшасковським під "опікою іноземних ЗМІ" (група TVN є власністю американської компанії Discovery – ред.), які його підтримують.

Тшасковський запропонував Дуді дискусію у місті Лешно за участю кільканадцяти провладних та опозиційних ЗМІ. Утім у штабі Дуди відхилили цю пропозицію, назвавши її "несерйозною".

Існує ще один варіант теледебатів: за участю трьох телеканалів (TVP, TVN і Polsat). Попередньо, у штабах Дуди і Тшасковського не проти провести теледебати за участю трьох телеканалів. Однак позитивного рішення у цій справі не прийнято.

Як відомо, президентські вибори відбудуться 12 липня. Згідно з соцопитуваннями, Дуда, якого підтримує правляча Об'єднана правиця, і Тшасковський, за підтримки опозиційної Громадянської коаліції, мають практично однакові шанси на перемогу.