Посол Польщі спрогнозував, якою буде політика щодо України після виборів

Після президентських виборів у Польщі істотних змін у зовнішній політиці Варшави щодо Києва не буде.

Таку думку висловив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у програмі «Насправді: світ» в ефірі телеканалу «Дім».

«Тут треба розуміти, що Польща - це парламентсько-кабінетна республіка. У президента, звичайно, важливі компетенції у сфері безпеки і зовнішньої політики, але це консультативні компетенції. Зовнішню політику все-таки визначає уряд, склад якого заснований на парламентській більшості. Тому уряд залишиться той самий, незважаючи на результати президентських виборів. Тому я не думаю, щоб тут відбулися істотні зміни. Кандидат від опозиції, пан Рафал Тшасковський, наскільки мені відомо, не заявляв ні про які істотні теми або гасла, що стосуються України, тому теж не думаю, щоб суттєві зміни відбувалися», - сказав він, відповідаючи на запитання, як результат виборів у Польщі може вплинути на зовнішню політику щодо України й внутрішню політику стосовно українців, які працюють у Польщі.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 червня в Польщі відбувся перший тур президентських виборів. За даними Державної виборчої комісії Польщі, чинний президент країни Анджей Дуда з перевагою понад 13% випередив свого найближчого конкурента - мера Варшави Рафала Тшасковського.

Таким чином, Дуда і Тшасковський виходять до другого туру виборів, який має відбутися 12 липня.