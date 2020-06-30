Дуда випередив конкурентів у першому турі президентських виборів у Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда у першому турі президентських виборів на 13% випередив свого основного конкурента – мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це свідчать офіційні результати виборів, озвучені Державною виборчою комісією Польщі у вівторок вранці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за Дуду, якого підтримує правляча партія “Право і Справедливість” (PiS), проголосували 43,5% поляків, а за його основного опонента, кандидата від Громадянської коаліції Рафала Тшасковського – 30,46%.

Водночас за незалежного кандидата Шимона Головню проголосували понад 13,87% виборців, за кандидата націоналістичної “Конфедерації” Кшиштофа Босака – 6,78%, кандидата Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша – 2,36%, представника лівих Роберта Бєдроня –2,22%. Інші п'ять кандидатів набрали менш як 1% голосів.

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Явка на виборах склала 64,61%.

Дуда переміг у 13-ти воєводствах Польщі, Тшасковський – у трьох воєводствах на заході країни.

Другий тур президентських виборів відбудуться 12 липня.