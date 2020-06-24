Кандидат у президенти Польщі не бачить підстав для зняття з РФ санкцій

Наразі немає жодних передумов для скасування західних санкцій проти Росії.

Про це під час зустрічі з іноземними ЗМІ у Варшаві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, заявив незалежний кандидат у президенти Польщі Шимон Головня.

“Я зараз не бачу можливостей для скасування санкцій”,- наголосив Головня.

Він зазначив, Росія є сусідом Польщі, однак з нею можна вести діалог лише маючи відповідний потенціал, сильну позицію в ЄС.

Незалежний кандидат у президенти зазначив, що одним з перших його закордонних візитів, у випадку обрання президентом, буде поїздка до Києва.

“Київ є важливим, оскільки незалежна Україна – в наших національних інтересах, це наш дуже важливий стратегічний сусід”, - підкреслив Головня.

Він наголосив, що президент Польщі повинен мати “добрі та близькі особисті відносини з президентом України”.

Читайте також: Дещиця сподівається на швидке відкриття Польщею кордону з Україною

Головня зауважив, що ці відносини між країнами повинні бути настільки добрими, що свій перший візит на посаді, новий глава МЗС України повинен здійснювати не до Берліна, а Варшави.

Згідно з останніми соцопитуваннями, у президентських перегонах Головня з 10-11% поступається чинному президенту Анджею Дуді (40-42%) та кандидату від Громадянської коаліції Рафалу Тшасковському (28-30%). До старту у виборах Тшасковського в середині травня Головня тривалий час був основним опонентом Дуди.

Нагадаємо: перший тур президентських виборів відбудеться 28 червня, другий – 12 липня.

Фото: FB