Дуда перемагає на президентських виборах у Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда у другому турі президентських виборів випереджає свого опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського – майже на 2,5%.

Про це повідомила у понеділок вранці Державна виборча комісія, інформуючи про офіційні дані з 99,97% окружних виборчих комісій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами голови Держвиборчкому Польщі Сильвестера Марціняка, Дуда набирає 51,21% голосів, а Тшасковський – 48,79%.

Члени ДВК ще очікують протоколи з комісій щодо виборів з Брюсселя, Лондона та Манчестера. Утім, ці дані значно не вплинуть на результати виборів.

Остаточні офіційні результати виборів може бути оприлюднено вже в понеділок.

Фото: Wojtek Jargiło / PAP