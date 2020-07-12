Дуда перемагає на виборах президента Польщі – екзит-пол

Чинний президент Польщі Анджей Дуда у другому турі президентських виборів виграє у мера Варшави Рафала Тшасковського з відривом у 0,8%.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного центром Ipsos для телеканалів TVP Info, Polsat, TVN24.

Згідно з опитуванням, Дуда набирає 50,4%, а Тшасковський – 49,6%.

Як зауважили в Ipsos, на підставі актуальних даних неможливо визначити переможця, оскільки похибка в опитуванні становить 2%.

Явка на виборах сягнула 68,9% - це найвищий показник в історії демократичної Польщі.

Читайте також: У Польщі вже проголосували більш ніж половина виборців

Як відомо, Дуда удруге балотувався у президенти за підтримки владної партії “Право і Справедливість” (PiS), а Тшасковський – за підтримки опозиційної Громадянської коаліції.

У першому турі Дуда набрав 43,5%, а Тшасковський – 30,46%.

Державна виборча комісія планує оприлюднити офіційні результати виборів у понеділок.