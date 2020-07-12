У Польщі вже проголосували більш ніж половина виборців

У Польщі вже проголосували більш ніж половина виборців

Укрінформ
У Польщі станом на 18-ту годину (за київським часом) проголосували 52,1% виборців, тобто понад 15,6 млн осіб.

Про це на пресконференцію у Варшаві заявив голова Державної виборчої комісії РП Сильвестер Марціняк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Видано бюлетенів 15 млн 295 тис. 512 особам, що становить 52,1% від загальної кількості, що мають право голосувати”,- заявив голова Держвиборчкому.

У порівнянні з першим туром виборів, явка на виборах станом на 18-ту годину є на 4,2% вищою.

Найвища явка на виборах спостерігається у Мазовецькому воєводстві (55,55%) на сході країни, найменша – в Опольському воєводстві на заході РП (46,2%). Серед великих міст найвища явка спостерігається у Варшаві (57,69%), найнижча - у Гданську (50,98%).

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Виборчі дільниці у Польщі зачиняються о 22-й годині за київським часом.

Як повідомлялося, Анджей Дуда, якого підтримує правоконсервативна Об’єднана правиця, та мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується від ліберальної Громадянської коаліції, мають приблизно однакові шанси на перемогу.

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