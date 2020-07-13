Рада збирається на позачергове засідання: серед питань — дата місцевих виборів

Верховна Рада на позачерговому засіданні в понеділок, 13 липня, планує ухвалить проєкт постанови про призначення місцевих виборів 25 жовтня, а також розглянути законопроєкт щодо їх фінансового забезпечення.

Про це йдеться у порядку денному позачергового засідання, який оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Депутати планують ухвалити проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

На порядку денному також – законопроєкт №3712 "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів". Документ передбачає виділення коштів з бюджету для забезпечення підготовки та проведення місцевих виборів та проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область).

Серед іншого, до розгляду на позачерговому засіданні заплановано до розгляду законопроєкти №3598 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу" та №3708 "Про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати".

У першому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт №3720 "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України".

До розгляду також заплановано законопроєкт №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

У повторному першому читанні депутати розглянуть законопроєкт №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

У другому читанні парламентарії розглянуть законопроєкти №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" та №3199 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Окрім того, на позачерговому засіданні депутати планують ухвалити проєкт постанови №3815 "Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" та законопроєкт №3719 "Про внесення змін до п. 3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі".

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у п'ятницю, 10 липня, підписав Розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту 13 липня 2020 року на вимогу Президента.