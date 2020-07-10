В ОП нагадали умови, за яких на окупованих територіях можливо провести вибори

Вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки за українським законодавством і лише за умови розв'язання всіх питань безпеки.

Про це сьогодні на зустрічі з журналістами у Києві заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи результати зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць нормандського формату, що відбулася 3 липня у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я ще раз хочу сказати, що коли ми говоримо про проведення виборів, то говоримо, що вони можливі при розв'язанні всіх питань безпеки; безумовно, - це навіть не обговорюється, - згідно з українським законодавством і нормами Копенгагенської конвенції, в яку закладені всі ті умови, щодо яких ми дуже багато разів говорили", - підкреслив керівник ОП.

За його словами, "на території, де можуть відбутися вибори, не повинно бути ні іноземних озброєних людей, ні незаконних збройних формувань, кордон має бути під контролем уряду України".

За словами Єрмака, "якщо хтось не знає — підніміть всі ці принципи Копенгагенської конвенції, вони дуже чіткі, дуже жорсткі, там є відповіді на всі питання".

Голова ОП також зазначив, що "Україна сьогодні домінує в переговорах". Ні в кого з наших міжнародних партнерів "ні одного відсотка немає сумніву, що Україна наполегливо йде шляхом виконання тих зобов'язань, на які ми погодилися", і при цьому "чітко підкреслює всі умови, з якими ми ніколи не погоджуємося".

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Як повідомлялося, 9 липня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування на засіданні вирішив рекомендувати парламенту прийняти постанову №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 р.)".

Згідно з проєктом постанови, вибори в окупованому Криму та ОРДЛО призначатися і проводитися не будуть і стануть можливими тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих та тих, що фінансуються РФ, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України, відновлення повного контролю України над державним кордоном країни, роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців і відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України.