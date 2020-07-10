Україна вимагає від РФ дати доступ МКЧХ до полонених на території ОРДЛО — Єрмак
Про це сьогодні на зустрічі з журналістами у Києві заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи результати зустрічі, що відбулася 3 липня у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За словами Єрмака, "ми отримали всі необхідні гарантії та підтвердження з точки зору Німеччини та Франції, і поставили досить жорстко це питання перед Росією, бо вони багато раз декларували свободу доступу до осіб, які незаконно перебувають на непідконтрольної території, представників Червоного Хреста".
Як зазначив керівник ОП, це необхідно для того, щоб "про кожного громадянина, про якого ми маємо інформацію, що він там, ми отримали підтвердження і змогли його звідти забрати".
Як повідомлялося, за результатами зустрічі в Берліні Єрмак заявив, що найближчим часом відбудеться новий обмін полоненими.