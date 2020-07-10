Україна вимагає від РФ дати доступ МКЧХ до полонених на території ОРДЛО — Єрмак

Під час зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць нормандського формату Україна "жорстко поставила" перед Росією питання доступу представників Червоного Хреста до осіб, які незаконно утримуються на непідконтрольній території.

Про це сьогодні на зустрічі з журналістами у Києві заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи результати зустрічі, що відбулася 3 липня у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Єрмака, "ми отримали всі необхідні гарантії та підтвердження з точки зору Німеччини та Франції, і поставили досить жорстко це питання перед Росією, бо вони багато раз декларували свободу доступу до осіб, які незаконно перебувають на непідконтрольної території, представників Червоного Хреста".

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Як зазначив керівник ОП, це необхідно для того, щоб "про кожного громадянина, про якого ми маємо інформацію, що він там, ми отримали підтвердження і змогли його звідти забрати".

Як повідомлялося, за результатами зустрічі в Берліні Єрмак заявив, що найближчим часом відбудеться новий обмін полоненими.