Євросоюз виступив із заявою щодо агресії Росії проти України

Як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту і має виконувати свої зобов’язання, конструктивно діючи в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих домовленостей. Ми закликаємо Російську Федерацію взяти на себе цю відповідальність та конструктивно діяти в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату", - зазначається у заяві.

У Євросоюзі нагадали Росії, що нещодавно продовжені економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Також було вказано на те, що Європейський Союз не визнає незаконну анексію АР Крим та м.Севастополя Російською Федерацією, засуджує голосування щодо змін до конституції РФ, яке проводилося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права. Також у ЄС засудили участь у процедурі голосування мешканців непідконтрольних уряду України районів Донбасу, яким було видано російські паспорти, що є порушенням духу Мінських домовленостей.

Водночас було наголошено, що ЄС залишається непохитним у своєму заклику до всіх сторін швидко й у повному обсязі реалізувати Мінські домовленості і повністю виконати свої зобов'язання з метою досягнення сталого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.

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"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність з цього приводу, а також використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі. Повага до цих принципів та зобов'язань має бути відновлена. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування. Тривалість економічних санкцій ЄС проти Росії пов’язана з імплементацією Мінських домовленостей", - в черговий раз нагадали в ЄС.

Як повідомлялося, 29 червня Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення продовжити санкції, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, на наступні шість місяців, до 31 січня 2021 року.

Таке рішення прийнято за наслідками останніх оцінок стану імплементації Мінських угод, які мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, виходячи з того, що повна імплементація Мінських угод не була досягнута.

Обмежувальні заходи були введені у 2014 році через дії Росії з дестабілізації України та спрямовані проти російських фінансового, економічного, енергетичного та оборонного секторів, як і у сфері використання товарів подвійного призначення.

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Введені санкції обмежують доступ до первинного та вторинного ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу та брокерські послуги для фінансових інституцій Росії.

Обмежувальні заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передання всіх матеріалів, що пов’язані із обороною, та вводять заборону на всі товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовими Росії як кінцевими користувачами.

Санкції також стримують подальший доступ Росії до певних чутливих технологій, що можуть бути використані в російському енергетичному секторі.