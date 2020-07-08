ОБСЄ констатує пожвавлення руху на кордоні окупованого Донбасу з Росією

Рух людей через непідконтрольну ділянку кордону з РФ на Донбасі збільшився минулого тижня, також здійснюється регулярне автобусне сполучення.

Про це йдеться у щотижневому звіті спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску (ПП) "Гуково" і "Донецьк" станом на 7 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Середня кількість перетинів кордону порівняно з минулим тижнем істотно збільшилася на обох пунктах пропуску: з 4395 до 7164 за добу", - повідомили в місії.

У звітний період більшість перетинів кордону відбувалися в напрямку Російської Федерації, при цьому середній нетто-потік для обох ПП становив 606 перетинів за добу. Через ПП "Донецьк" як і раніше проходив значно більший потік, ніж через ПП "Гуково".

За тиждень кордон на цих двох пунктах пропуску, де розміщені 20 спостерігачів ОБСЄ, перетнули семеро осіб в одязі армійського зразка, тоді як попереднього тижня таких було шість. "Троє з семи перемістилися через кордон в Російську Федерацію, а четверо - в Україну. Пересувались вони пішки", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що з 25 червня було відновлено регулярне автобусне сполучення - курсування автобусів далекого сполучення і місцевих - між Україною (головним чином з Луганської області і в Луганську область) і РФ. За звітний період спостерігалося збільшення загальної кількості автобусів, які перетнули кордон на обох ПП (162 порівняно з 118, поміченими попереднього тижня). З них 76 прямували до Російської Федерації, а 86 - в Україну.

За минулий тиждень також спостерігалося збільшення загальної кількості перетинів кордону вантажівками на обох ПП (1090 порівняно з 1040 за попередній звітний тиждень), 713 з цих вантажівок перетнули кордон в напрямку РФ і 377 - в напрямку України. Більшість помічених спостерігачами вантажівок мали українські номерні знаки, видані в Луганській області. При цьому щодня спостерігалися вантажівки, зареєстровані в Російській Федерації, Білорусі, Україні, і вантажівки з номерними знаками "ЛНР".

Місія ОБСЄ також спостерігала автоцистерни, які перетинають кордон в обох напрямках. У звітний тиждень кількість автоцистерн незначно зменшилася: з 58 до 50.

Крім того, спостерігачі продовжували фіксувати звук поїздів на залізничних коліях, що знаходяться приблизно за 150 метрів на північний захід від ПП "Гуково". За звітний тиждень вони чули звук поїздів 23 рази; 12 поїздів рухалися в напрямку РФ і 11 поїздів - в напрямку України.